В ЦБ России допустили увеличение санкционного давления на страну

В российском Центробанке допустили возможность усиления санкционного давления на Россию.

Об этом говорится в докладе на сайте российского финансового регулятора.

«Санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках», — отмечается в документе ЦБ.

Уточняется, что в результате данного процесса темпы роста российской экономики будут ниже в 2024—2025 годах по сравнению с базовым сценарием.

«Сокращение импорта из‑за увеличения санкционного давления в совокупности с ограничениями внутреннего производ­ства из‑за нехватки импортных комплектующих будет означать увеличение разрыва между спросом и предложени­ем. Это окажет давление на цены», — добавил регулятор.

Ранее власти Британии добавили 19 новых позиций в антироссийский санкционный список.