В ЦБ России допустили увеличение санкционного давления на страну
- РИА Новости
Об этом говорится в докладе на сайте российского финансового регулятора.
«Санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках», — отмечается в документе ЦБ.
Уточняется, что в результате данного процесса темпы роста российской экономики будут ниже в 2024—2025 годах по сравнению с базовым сценарием.
«Сокращение импорта из‑за увеличения санкционного давления в совокупности с ограничениями внутреннего производства из‑за нехватки импортных комплектующих будет означать увеличение разрыва между спросом и предложением. Это окажет давление на цены», — добавил регулятор.
Ранее власти Британии добавили 19 новых позиций в антироссийский санкционный список.