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Во время землетрясения на востоке Турции пострадали не менее 23 человек

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В результате землетрясения в турецкой Малатье пострадали не менее 23 человек, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

«По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане после прыжков с высоты и падений», — сообщил он в Twitter.

Он добавил, что к эпицентру землетрясения направили более 20 карет скорой помощи, госпитализированным оказывают помощь.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции.

Эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Малатья.

Очаг залегал на глубине 11 км.

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