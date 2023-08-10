На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
В турецкой провинции Диярбакыр произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает CNN Turk со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
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Подземные толчки зарегистрированы в 15.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Хани.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16,81 км.
25 июля минимум восемь человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Адана.
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