На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

В турецкой провинции Диярбакыр произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает CNN Turk со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зарегистрированы в 15.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Хани.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16,81 км.

25 июля минимум восемь человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Адана.