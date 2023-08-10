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На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

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В турецкой провинции Диярбакыр произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает CNN Turk со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
  • Gettyimages.ru
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Подземные толчки зарегистрированы в 15.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Хани.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16,81 км.

25 июля минимум восемь человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Адана.

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