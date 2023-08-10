Экс-разведчик ВС США Риттер: Байден обманывает американцев, говоря о Путине и Украине

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден обманывает американских жителей, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл украинский конфликт.

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: «Путин проиграл!» — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: «А я-то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал», — цитирует его РИА Новости.

При этом Риттер подчеркнул, что высказывания Байдена никак не влияют на реальное развитие ситуации.

Он высказал мнение, что таким образом Вашингтон пытается забрать у людей возможность взглянуть на реальное положение дел.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что военные в США и на Украине не строят прогнозы по контрнаступлению ВСУ, так как баланс сил на стороне России.