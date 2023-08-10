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Экс-разведчик ВС США Риттер: Байден обманывает американцев, говоря о Путине и Украине

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден обманывает американских жителей, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл украинский конфликт.
Экс-разведчик ВС США Риттер: Байден обманывает американцев, говоря о Путине и Украине
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: «Путин проиграл!» — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: «А я-то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал», — цитирует его РИА Новости.

При этом Риттер подчеркнул, что высказывания Байдена никак не влияют на реальное развитие ситуации.

Он высказал мнение, что таким образом Вашингтон пытается забрать у людей возможность взглянуть на реальное положение дел.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что военные в США и на Украине не строят прогнозы по контрнаступлению ВСУ, так как баланс сил на стороне России.

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