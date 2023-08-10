Депутат бундестага Котре допустил возможность войны России и Германии

Вовлечённость Германии в украинский конфликт может привести её к войне с Россией. Такое мнение озвучил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

В эфире YouTube-канала Deutschland Kurier он назвал поставки немецкого оружия Киеву ошибкой. Депутат напомнил, что боевые действия на Украине не являются конфликтом Германии.

«Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — сказал Котре.

Также он добавил, что отправка оружия не приближает конфликт к разрешению, а только усугубляет его. Котре призвал Берлин поддерживать отношения с Москвой.

Вместе с этим, по его мнению, санкции против России принесли ущерб в первую очередь самой Германии.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство решило отправить на Украину две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, а также гусеничные вездеходы Bandvagn 206 и пулемёты.