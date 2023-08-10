РИА Новости: в столице Нигера практически нет электричества

В столице Нигера городе Ниамей практически все дома остались без электроэнергии. Несмотря на сообщения об ударах французских военных по объектам национальной гвардии, обстановка в городе остаётся мирной и спокойной.

AP