РИА Новости: в столице Нигера практически нет электричества
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Отключение подачи электричества жители компенсируют использованием дизельных электрогенераторов на некоторых объектах, включая автозаправочные станции.
Отмечается, что, независимо от времени суток, в центре города наблюдается оживлённое движение машин, военная техника отсутствует.
9 августа мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны. Военные распорядились повысить уровень угрозы.
Также лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.