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РИА Новости: в столице Нигера практически нет электричества

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В столице Нигера городе Ниамей практически все дома остались без электроэнергии. Несмотря на сообщения об ударах французских военных по объектам национальной гвардии, обстановка в городе остаётся мирной и спокойной.
РИА Новости: в столице Нигера практически нет электричества
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отключение подачи электричества жители компенсируют использованием дизельных электрогенераторов на некоторых объектах, включая автозаправочные станции.

Отмечается, что, независимо от времени суток, в центре города наблюдается оживлённое движение машин, военная техника отсутствует. 

9 августа мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны. Военные распорядились повысить уровень угрозы.

Также лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

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