Во Франции после пожара в доме для людей с ограниченными возможностями пропали 11 человек

По сообщению французских властей, 11 человек пропали без вести после пожара, вспыхнувшего рано утром в доме для лиц с ограниченными возможностями на востоке Франции, ещё 17 человек были эвакуированы. Одному человеку понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена на странице X, ранее известной как Twitter.

«Несмотря на быстрое и мужественное действие пожарной службы... сообщается о нескольких пострадавших», — уточнил министр.

Генеральный секретарь местной администрации Кристоф Маро заявил в эфире France Info, что в группу пропавших входят взрослые «с небольшими нарушениями интеллекта».