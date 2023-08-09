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Во Франции после пожара в доме для людей с ограниченными возможностями пропали 11 человек

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По сообщению французских властей, 11 человек пропали без вести после пожара, вспыхнувшего рано утром в доме для лиц с ограниченными возможностями на востоке Франции, ещё 17 человек были эвакуированы. Одному человеку понадобилась медицинская помощь.
Во Франции после пожара в доме для людей с ограниченными возможностями пропали 11 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена на странице X, ранее известной как Twitter.

«Несмотря на быстрое и мужественное действие пожарной службы... сообщается о нескольких пострадавших», — уточнил министр.

Генеральный секретарь местной администрации Кристоф Маро заявил в эфире France Info, что в группу пропавших входят взрослые «с небольшими нарушениями интеллекта».

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