Во Франции после пожара в доме для людей с ограниченными возможностями пропали 11 человек
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Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена на странице X, ранее известной как Twitter.
«Несмотря на быстрое и мужественное действие пожарной службы... сообщается о нескольких пострадавших», — уточнил министр.
Генеральный секретарь местной администрации Кристоф Маро заявил в эфире France Info, что в группу пропавших входят взрослые «с небольшими нарушениями интеллекта».