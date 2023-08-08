Антонов: США не следует пытаться мешать налаживанию связей России и Грузии

США не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений России и Грузии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — приводит ТАСС слова Антонова.

Он отметил, что необходимо сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий.

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что страны Запада грязными методами шантажируют Армению, настраивая её против партнёрства с Россией.