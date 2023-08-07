Власти Дериндже: оставшихся под завалами после взрыва в порту нет
Власти турецкой провинции Коджаэли заявляют, что, по предварительным данным, после взрыва в районе порта Дериндже под завалами нет пострадавших.
- Gettyimages.ru
Об этом заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
«По нашим предварительным оценкам, под завалами никого нет», — цитирует его РИА Новости.
По последним данным, в результате взрыва десять человек получили ранения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен