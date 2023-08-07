Власти Дериндже: оставшихся под завалами после взрыва в порту нет

Власти турецкой провинции Коджаэли заявляют, что, по предварительным данным, после взрыва в районе порта Дериндже под завалами нет пострадавших.

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Об этом заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. «По нашим предварительным оценкам, под завалами никого нет», — цитирует его РИА Новости. По последним данным, в результате взрыва десять человек получили ранения.