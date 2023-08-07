МВД Польши: электронный барьер на границе с Калининградской областью почти установлен
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Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.
«95% периметрического заграждения на границе с Калининградом уже выполнено», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что польские военные также оборудовали границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки.
Ранее министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении создать сапёрный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России.