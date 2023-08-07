МВД Польши: электронный барьер на границе с Калининградской областью почти установлен

Польша практически завершила укрепление границы с российской Калининградской областью электронной системой слежения.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

«95% периметрического заграждения на границе с Калининградом уже выполнено», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что польские военные также оборудовали границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки.

Ранее министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении создать сапёрный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России.