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МВД Польши: электронный барьер на границе с Калининградской областью почти установлен

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Польша практически завершила укрепление границы с российской Калининградской областью электронной системой слежения.
МВД Польши: электронный барьер на границе с Калининградской областью почти установлен
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

«95% периметрического заграждения на границе с Калининградом уже выполнено», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что польские военные также оборудовали границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки.

Ранее министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении создать сапёрный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России.

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