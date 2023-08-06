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ЦПВС: самолёты и БПЛА «коалиции» за сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Самолёты и дроны так называемой международной коалиции во главе с США за сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии.
ЦПВС: самолёты и БПЛА «коалиции» за сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, было дважды зафиксировано опасное сближение БПЛА MQ-9 с самолётом Су-35 ВКС России.

В конце июля Минобороны заявило, что беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в небе над Сирией.

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