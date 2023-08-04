La Repubblica: Россия располагает тремя козырями для победы над Украиной

У России есть три козыря, которые помогут ей одержать верх в украинском конфликте, заявил Джанлука Ди Фео в статье для издания la Repubblica.

«Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдёт на нет в течение месяца. На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями», — говорится в материале.

По словам автора статьи, результаты контрнаступления украинской армии вызывают всё больше беспокойства среди союзников Украины.

Он отметил, что в дипломатических кругах стали снова говорить о возможности заморозки конфликта.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления ВСУ потеряли в общей сложности более 4,9 тыс. единиц вооружения.