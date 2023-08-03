Актриса Сьюзан Сарандон — о конфликте на Украине: НАТО вышло из-под контроля

Американская актриса Сьюзан Сарандон прокомментировала ситуацию на Украине.

«Конечно, я против любой войны, но я думаю, что конфликт там (на Украине. — RT) начался задолго до вторжения, то есть с момента нарушения Минских соглашений. Я думаю, что НАТО вышло из-под контроля, альянс должен был начать дипломатические переговоры. Это нужно было сделать несколько месяцев назад, когда США отказались начать переговоры», — цитирует её издание La Stampa.

По её мнению, альянс «желает ослабить Россию из-за её отношений с Китаем», которого всегда боялись США.

Она отметила, что «если базы НАТО и дальше будут размещаться повсюду», то это не останется незамеченным.

Актриса также призвала «положить конец использованию кассетных бомб, которые противоречат Женевской конвенции».