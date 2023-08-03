Узнать больше

В Сингапуре за последние две недели казнили третьего заключённого

Короткая ссылка
За прошедшие две недели в Сингапуре проведена уже третья казнь. Мужчина был признан виновным в незаконном обороте наркотиков.
В Сингапуре за последние две недели казнили третьего заключённого
  • AFP
  • © Roslan RAHMAN

Об этом сообщает Associated Press.

По заявлению Центрального бюро по борьбе с наркотиками, 39-летний гражданин Сингапура Мохамед Шаллех Абдул Латифф был казнён через повешение в тюрьме Чанги за торговлю 54 г героина.

Указано, что этого объёма достаточно «примерно 640 человекам, страдающим от наркотической зависимости, на неделю».

Согласно группе Transformative Justice Collective, выступающей за отмену смертной казни в Сингапуре, в ходе судебного разбирательства Шаллех утверждал, что доставлял контрабандные сигареты другу и не проверял содержимое сумки.

Известно, что Шаллех стал 16-м казнённым с марта 2022 года, когда в Сингапуре возобновили повешение за связанные с наркотиками преступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить