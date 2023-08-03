В Сингапуре за последние две недели казнили третьего заключённого
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Об этом сообщает Associated Press.
По заявлению Центрального бюро по борьбе с наркотиками, 39-летний гражданин Сингапура Мохамед Шаллех Абдул Латифф был казнён через повешение в тюрьме Чанги за торговлю 54 г героина.
Указано, что этого объёма достаточно «примерно 640 человекам, страдающим от наркотической зависимости, на неделю».
Согласно группе Transformative Justice Collective, выступающей за отмену смертной казни в Сингапуре, в ходе судебного разбирательства Шаллех утверждал, что доставлял контрабандные сигареты другу и не проверял содержимое сумки.
Известно, что Шаллех стал 16-м казнённым с марта 2022 года, когда в Сингапуре возобновили повешение за связанные с наркотиками преступления.