В Сингапуре за последние две недели казнили третьего заключённого

За прошедшие две недели в Сингапуре проведена уже третья казнь. Мужчина был признан виновным в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщает Associated Press.

По заявлению Центрального бюро по борьбе с наркотиками, 39-летний гражданин Сингапура Мохамед Шаллех Абдул Латифф был казнён через повешение в тюрьме Чанги за торговлю 54 г героина.

Указано, что этого объёма достаточно «примерно 640 человекам, страдающим от наркотической зависимости, на неделю».

Согласно группе Transformative Justice Collective, выступающей за отмену смертной казни в Сингапуре, в ходе судебного разбирательства Шаллех утверждал, что доставлял контрабандные сигареты другу и не проверял содержимое сумки.

Известно, что Шаллех стал 16-м казнённым с марта 2022 года, когда в Сингапуре возобновили повешение за связанные с наркотиками преступления.