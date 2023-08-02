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Полиция сообщила о возможном нахождении вооружённого человека в здании конгресса США

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Полиция Капитолия сообщила об обысках в зданиях конгресса США в связи с сообщениями о возможном нахождении внутри вооружённого человека.
Полиция сообщила о возможном нахождении вооружённого человека в здании конгресса США
  • Gettyimages.ru
  • © narvikk

В Twitter полиция призвала людей внутри зданий сената найти укрытие.

Как утверждается, силовики проверяют сообщения о вероятном нахождении там вооружённого человека.

Пока сообщений о стрельбе в здании Капитолия не поступало.

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