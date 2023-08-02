Полиция сообщила о возможном нахождении вооружённого человека в здании конгресса США
Полиция Капитолия сообщила об обысках в зданиях конгресса США в связи с сообщениями о возможном нахождении внутри вооружённого человека.
- Gettyimages.ru
- © narvikk
В Twitter полиция призвала людей внутри зданий сената найти укрытие.
Как утверждается, силовики проверяют сообщения о вероятном нахождении там вооружённого человека.
Пока сообщений о стрельбе в здании Капитолия не поступало.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»