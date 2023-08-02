Полиция сообщила о возможном нахождении вооружённого человека в здании конгресса США

Полиция Капитолия сообщила об обысках в зданиях конгресса США в связи с сообщениями о возможном нахождении внутри вооружённого человека.

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