Узнать больше

Госдеп: Вашингтон не будет применять силу против мятежников в Нигере

Короткая ссылка
США не рассматривают возможность применения силы против повстанцев в Нигере.
Госдеп: Вашингтон не будет применять силу против мятежников в Нигере
  • AP

Таким образом прокомментировал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер предупреждение руководства Буркина-Фасо и Мали.

Он отметил, что американская сторона пытается урегулировать эту ситуацию мирным образом.

«Мы считаем, что всем интересам народа Нигера отвечает мирное урегулирование этой ситуации. В этом заключается наша политика. Этого мы пытаемся добиться», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что американское правительство готовится к возможной эвакуации сотрудников посольства в Нигере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить