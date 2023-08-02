Госдеп: Вашингтон не будет применять силу против мятежников в Нигере

США не рассматривают возможность применения силы против повстанцев в Нигере.

Таким образом прокомментировал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер предупреждение руководства Буркина-Фасо и Мали.

Он отметил, что американская сторона пытается урегулировать эту ситуацию мирным образом.

«Мы считаем, что всем интересам народа Нигера отвечает мирное урегулирование этой ситуации. В этом заключается наша политика. Этого мы пытаемся добиться», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что американское правительство готовится к возможной эвакуации сотрудников посольства в Нигере.