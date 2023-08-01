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ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации ситуации на Украине

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации своей военной операции на Украине.
ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации ситуации на Украине
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что у ЕС нет никаких данных о деталях произошедшего.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа в Подмосковье было уничтожено два украинских БПЛА, а ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити». При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.

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