ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации ситуации на Украине

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации своей военной операции на Украине.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что у ЕС нет никаких данных о деталях произошедшего.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа в Подмосковье было уничтожено два украинских БПЛА, а ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити». При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.