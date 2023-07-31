Китай ограничивает экспорт дронов

Китай принял решение ввести ограничения на экспорт дронов из-за ситуации на Украине.

Об этом пишет «Синьхуа».

В Министерстве торговли Китая заявили, что китайское правительство всегда стремилось поддерживать глобальную безопасность и региональную стабильность и всегда выступало против использования гражданских беспилотников в военных целях.

Отмечается, что высокопроизводительные беспилотники обладают определёнными военными характеристиками и могут быть использованы в военных целях.

В статье утверждается, что ограничения начнут действовать с 1 сентября.