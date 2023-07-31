Китай ограничивает экспорт дронов
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Об этом пишет «Синьхуа».
В Министерстве торговли Китая заявили, что китайское правительство всегда стремилось поддерживать глобальную безопасность и региональную стабильность и всегда выступало против использования гражданских беспилотников в военных целях.
Отмечается, что высокопроизводительные беспилотники обладают определёнными военными характеристиками и могут быть использованы в военных целях.
В статье утверждается, что ограничения начнут действовать с 1 сентября.