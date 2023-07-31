В Кремле прокомментировали заявление режиссёра Стоуна о Путине

В Кремле не видят признаков улучшения отношения Вашингтона и Лондона к Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что западные СМИ искажают образ российского лидера.

По мнению Пескова, «изменения к лучшему» в отношении США и Великобритании к России — нет.

«Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется. Оливер Стоун — он никого не обвинял, он констатирует свою точку зрения... Он действительно достаточно хорошо знает Путина... И, собственно, он сказал, что с его точки зрения всё, что делает Путин и наша страна, освещается абсолютно неверно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что Оливер Стоун лишь последовательно отстаивает свою точку зрения, но это не означает, что «погода меняется».

Ранее сообщалось, что Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина.

При этом Стоун назвал пропаганду США «прискорбной трагедией» и подчеркнул, что Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.

Он также назвал российского президента великим лидером для своей страны.