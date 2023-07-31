В Кремле прокомментировали заявление режиссёра Стоуна о Путине
- РИА Новости
Так он прокомментировал заявление американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что западные СМИ искажают образ российского лидера.
По мнению Пескова, «изменения к лучшему» в отношении США и Великобритании к России — нет.
«Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется. Оливер Стоун — он никого не обвинял, он констатирует свою точку зрения... Он действительно достаточно хорошо знает Путина... И, собственно, он сказал, что с его точки зрения всё, что делает Путин и наша страна, освещается абсолютно неверно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что Оливер Стоун лишь последовательно отстаивает свою точку зрения, но это не означает, что «погода меняется».
Ранее сообщалось, что Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина.
При этом Стоун назвал пропаганду США «прискорбной трагедией» и подчеркнул, что Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.
Он также назвал российского президента великим лидером для своей страны.