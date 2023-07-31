Sky News: за год в Англии и Уэльсе было раскрыто лишь 5,7% преступлений

По данным британских правоохранительных органов, начиная с апреля 2022 года в Англии и Уэльсе было раскрыто лишь 5,7% преступлений, а 2,3 миллиона дел были прекращены без обнаружения подозреваемых.

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что 5,7% — доля преступлений, по которым было предъявлено обвинение или направлена повестка в суд.

Утверждается, что среди преступлений на сексуальной почве обвинения были предъявлены в 3,6% случаев, а в случае изнасилования — всего в 2,1%. Кроме того, только 6,5% ограблений завершились вынесением обвинений подозреваемому.

По словам теневого министра внутренних дел Иветт Купер, если лейбористы придут к власти, то они обеспечат раскрытие большего числа преступлений, а также заставят полицию нанимать больше детективов, чтобы преодолеть дефицит кадров в стране.

Ранее в ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома и застрелил трёх человек.

Также несколько человек пострадали в результате стрельбы в больнице в Техасе.