Узнать больше

Sky News: за год в Англии и Уэльсе было раскрыто лишь 5,7% преступлений

Короткая ссылка
По данным британских правоохранительных органов, начиная с апреля 2022 года в Англии и Уэльсе было раскрыто лишь 5,7% преступлений, а 2,3 миллиона дел были прекращены без обнаружения подозреваемых.
Sky News: за год в Англии и Уэльсе было раскрыто лишь 5,7% преступлений
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News

Уточняется, что 5,7% — доля преступлений, по которым было предъявлено обвинение или направлена повестка в суд. 

Утверждается, что среди преступлений на сексуальной почве обвинения были предъявлены в 3,6% случаев, а в случае изнасилования — всего в 2,1%. Кроме того, только 6,5% ограблений завершились вынесением обвинений подозреваемому. 

По словам теневого министра внутренних дел Иветт Купер, если лейбористы придут к власти, то они обеспечат раскрытие большего числа преступлений, а также заставят полицию нанимать больше детективов, чтобы преодолеть дефицит кадров в стране.

Ранее в ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома и застрелил трёх человек.

Также несколько человек пострадали в результате стрельбы в больнице в Техасе.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить