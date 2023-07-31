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Президент Эритреи: каждое государство должно проводить собственную монетарную политику

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Странам Африки, Европы и Азии необходимо проводить собственную монетарную политику, чтобы избежать санкционного давления.
Президент Эритреи: каждое государство должно проводить собственную монетарную политику
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Об этом в интервью RT заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки.

Он подчеркнул важность независимости в финансовом плане.

«Если глобальная архитектура денежной системы будет находиться под контролем этих гегемонистских сил, то они, несомненно, превратят её в инструмент для введения санкций и там и тут. Необходимо от этого уйти», — заявил Афеворки.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси призвал страны ШОС отказаться от доллара США, так как он является инструментом гегемонии Запада.

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