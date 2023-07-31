Президент Буркина-Фасо заявил, что партнёрство с Россией носит стратегический характер

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью RT заявил, что партнёрство с Россией носит стратегический характер.

«Партнёрство с Россией прежде всего имеет стратегический характер. И что конкретно нас трогает, так это скорость реакции», — рассказал он.

Траоре отметил, что Россия — одна из немногих стран, которые выделили средства для вынужденных переселенцев в связи с гуманитарной ситуацией в Буркина-Фасо.

«Также было объявлено, что будут ещё поставки. Это замечательно, что Россия беспокоится о нас. Не каждая страна будет беспокоиться в первую очередь о населении», — заявил он.

Кроме того, подчеркнул Траоре, в вопросах развития между странами действует много соглашений, ряд меморандумов находятся на этапе подписания.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что российские посольства в ближайшее время откроются в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.