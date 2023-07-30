МИД Франции: Париж пока не намерен эвакуировать граждан из Нигера
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Об этом заявила в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Катрин Колонна.
По её словам, в Нигере находятся 500—600 французских граждан.
«Как и всегда в таких ситуациях, принимаются меры предосторожности. Эти меры будут усилены, если потребуется, но пока решение об эвакуации не принималось», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что тысячи протестующих у посольства Франции в столице Нигера требуют закрытия иностранных баз.