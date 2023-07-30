МИД Франции: Париж пока не намерен эвакуировать граждан из Нигера

Власти Франции пока не принимали решение об эвакуации своих граждан из Нигера.

Об этом заявила в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Катрин Колонна.

По её словам, в Нигере находятся 500—600 французских граждан.

«Как и всегда в таких ситуациях, принимаются меры предосторожности. Эти меры будут усилены, если потребуется, но пока решение об эвакуации не принималось», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что тысячи протестующих у посольства Франции в столице Нигера требуют закрытия иностранных баз.