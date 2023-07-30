МИД Турции: Анкара ждёт от Швеции конкретных шагов против исламофобских акций
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Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму.
«Фидан... подчеркнул, что Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в отношении этих акций, вызывающих критику исламских стран», — приводит РИА Новости сообщение МИД Турции.
Отмечается, что Фидан заявил о неприемлемости продолжения акций по осквернению Корана в Европе.
Ранее Билльстрём заявил, что власти не поддерживают акции с сожжением Корана.