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МИД Турции: Анкара ждёт от Швеции конкретных шагов против исламофобских акций

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Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями.
МИД Турции: Анкара ждёт от Швеции конкретных шагов против исламофобских акций
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Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму.

«Фидан... подчеркнул, что Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в отношении этих акций, вызывающих критику исламских стран», — приводит РИА Новости сообщение МИД Турции.

Отмечается, что Фидан  заявил о неприемлемости продолжения акций по осквернению Корана в Европе.

Ранее Билльстрём заявил, что власти не поддерживают акции с сожжением Корана.

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