Медведев назвал судебные процессы против России «опасными игрищами» и поводом для войны

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал судебные процессы и ордеры против России «потенциально опасными игрищами», которые могут стать поводом для войны.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как указал Медведев в своём посте, ордеры, процессы против России и т. п. представляют собой всего лишь «забавы наших врагов», которыми те «развлекают себя от бессилия».

«И всё же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», — подчеркнул он.

Ранее из базы МВД России стало известно, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.