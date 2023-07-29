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Медведев назвал судебные процессы против России «опасными игрищами» и поводом для войны

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал судебные процессы и ордеры против России «потенциально опасными игрищами», которые могут стать поводом для войны.
Медведев назвал судебные процессы против России «опасными игрищами» и поводом для войны
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как указал Медведев в своём посте, ордеры, процессы против России и т. п. представляют собой всего лишь «забавы наших врагов», которыми те «развлекают себя от бессилия».

«И всё же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», — подчеркнул он.

Ранее из базы МВД России стало известно, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.

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