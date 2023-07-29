Медведев назвал судебные процессы против России «опасными игрищами» и поводом для войны
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Как указал Медведев в своём посте, ордеры, процессы против России и т. п. представляют собой всего лишь «забавы наших врагов», которыми те «развлекают себя от бессилия».
«И всё же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», — подчеркнул он.
Ранее из базы МВД России стало известно, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.