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Глава Минобороны Австралии заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет

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Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что австралийская сторона рассчитывает на помощь США в производстве ракет как минимум в течение ближайших лет.
Глава Минобороны Австралии заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет
  • AP

Соответствующее заявление министр сделал по итогам переговоров AUSMIN с американскими чиновниками в Австралии.

«Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения — ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолёта во время совместных учений американских и австралийских военных в Австралии.

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