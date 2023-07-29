Глава Минобороны Австралии заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что австралийская сторона рассчитывает на помощь США в производстве ракет как минимум в течение ближайших лет.

Соответствующее заявление министр сделал по итогам переговоров AUSMIN с американскими чиновниками в Австралии.

«Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения — ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолёта во время совместных учений американских и австралийских военных в Австралии.