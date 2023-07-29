Глава Минобороны Австралии заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет
- AP
Соответствующее заявление министр сделал по итогам переговоров AUSMIN с американскими чиновниками в Австралии.
«Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения — ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолёта во время совместных учений американских и австралийских военных в Австралии.