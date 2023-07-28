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Белый дом: США обеспечат «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в Сан-Франциско

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США намерены работать с Россией для обеспечения её «надлежащего участия» в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом: США обеспечат «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в Сан-Франциско
  • Gettyimages.ru
  • © pabradyphoto

«Мы будем работать с Российской Федерацией и Гонконгом, Китаем и всеми экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащее участие в Сан-Франциско», — цитирует её ТАСС.

Жан-Пьер не стала уточнять, о чём именно идёт речь.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщало, что власти США не намерены приглашать Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждёт от США приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

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