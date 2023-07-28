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Spiegel: девять солдат ВС США ранены на военной базе ФРГ в результате аварии

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Девять военнослужащих американской армии получили ранения в результате аварии на военной базе Графенвёр в Германии.
Spiegel: девять солдат ВС США ранены на военной базе ФРГ в результате аварии
  • Gettyimages.ru
  • © Lennart Preiss

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Солдаты ВС США находились в грузовике, водитель которого не справился с управлением. Машина перевернулась и упала в кювет.

Известно, что один боец тяжело ранен, двое получили ранения средней степени тяжести, а шестеро военных отделались лёгкими ранениями. Их уже доставили в медицинские учреждения.

Ранее грузовик, перевозивший военнослужащих Министерства обороны Азербайджана, перевернулся в Кельбаджарском районе, в результате погиб один человек.

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