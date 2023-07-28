ЕС включил в российский санкционный список семь человек и пять компаний
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Документ опубликован в официальном журнале ЕС.
Санкции введены в отношении АНО «Диалог», информационного агентства «Инфорос», Агентства социального проектирования, ООО ГК «Структура», АНО «Диалог», Института русского зарубежья.
Под ограничения ЕС попали, в частности, Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова.
20 июля Евросоюз ввёл санкции против 12 физических лиц и пяти организаций из России.