ЕС включил в российский санкционный список семь человек и пять компаний

Евросоюз расширил санкции против России, добавив в чёрный список семь человек и пять компаний.

AP

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Документ опубликован в официальном журнале ЕС. Санкции введены в отношении АНО «Диалог», информационного агентства «Инфорос», Агентства социального проектирования, ООО ГК «Структура», АНО «Диалог», Института русского зарубежья. Под ограничения ЕС попали, в частности, Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова. 20 июля Евросоюз ввёл санкции против 12 физических лиц и пяти организаций из России.