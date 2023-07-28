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На юге Турции удалось взять под контроль лесной пожар

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Лесной пожар, который более трёх дней бушевал на юге Турции в районе курортного города Кемер, наконец-то удалось взять под контроль.
На юге Турции удалось взять под контроль лесной пожар
  • Gettyimages.ru
  • © dia images

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

Он добавил, что это произошло благодаря эффективным воздушным и наземным мероприятиям.

«Работы по охлаждению продолжаются», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что на юг Турции для борьбы с возгораниями прибыли порядка десяти самолётов, 22 вертолёта, а также сотни пожарных.

25 июля турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что из-за пожара в районе курортного города Кемер на юге Турции выгорело уже 120 га леса.

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