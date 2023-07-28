МИД Финляндии заявил о прекращении обслуживания в генконсульстве в Петербурге с 1 сентября
- AFP
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Соответствующее заявление приводится на сайте финского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, финский визовый центр в Петербурге с 1 августа прекратит приём заявлений на получение вида на жительство и виз.
Российский МИД ранее объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с конфронтационными шагами финской стороны.
Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.
При этом канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.