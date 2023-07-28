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Президент Эритреи предложил разработать к следующему саммиту стратегию партнёрства с Россией

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Президент Эритреи Исайяс Афеворки предложил разработать к третьему саммиту Россия — Африка стратегию партнёрства с российской стороной.
Президент Эритреи предложил разработать к следующему саммиту стратегию партнёрства с Россией
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я бы предложил создание механизма для того, чтобы разработать документ, в котором бы были наша стратегия и развитие стратегического партнёрства между Россией и Африканским континентом», — сказал он.

По его словам, Африканскому континенту необходимо перейти к конкретным сферам сотрудничества с Россией в рамках этой стратегии.

«Мы должны разработать конкретный документ для конкретных проектов по каждому сектору промышленности», — сказал Афеворки.

Глава африканского государства подчеркнул, что важно разработать планы более широкой стратегии, которые учитывали бы конкретные детали.

«Я считаю, что Россия, Африка, Китай, другие внерегиональные партнёры — Латинская Америка, Азия — будут работать над такими проектами», — добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена провести третий саммит Россия — Африка.

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