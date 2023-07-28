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Times: Великобритания по ошибке отправила в Мали доклад о разработке гиперзвукового оружия

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Сотрудники Минобороны Великобритании случайно отправили электронные письма с секретной информацией в Мали.
Times: Великобритания по ошибке отправила в Мали доклад о разработке гиперзвукового оружия
  • Gettyimages.ru
  • © TommL

Об этом пишет The Times.

Как отмечается, это произошло из-за опечатки. Британские официальные лица пытались связаться с Пентагоном, который использует доменное имя .mil, но пропустили букву i. Письма были отправлены с указанием домена.ml, странового идентификатора Мали.

В статье говорится, что хотя большая часть этих писем не содержала представляющую угрозу безопасности Великобритании информацию, но в некоторых из них были детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии.

В материале подчёркивается, что Мали имеет тесные связи с Россией.

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