Сотрудники Минобороны Великобритании случайно отправили электронные письма с секретной информацией в Мали.

Об этом пишет The Times.

Как отмечается, это произошло из-за опечатки. Британские официальные лица пытались связаться с Пентагоном, который использует доменное имя .mil, но пропустили букву i. Письма были отправлены с указанием домена.ml, странового идентификатора Мали.

В статье говорится, что хотя большая часть этих писем не содержала представляющую угрозу безопасности Великобритании информацию, но в некоторых из них были детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии.

В материале подчёркивается, что Мали имеет тесные связи с Россией.