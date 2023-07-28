В Таиланде зафиксирован рост числа приезжих из России на 1000%
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
В статье говорится, что более половины российских граждан прилетели на Пхукет.
Отмечается, что в этом году они были основным источником туристов на остров.
Ранее владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко назвал способ сэкономить на отдыхе за рубежом. В некоторых странах цены на отели и услуги значительно снижаются в период низкого сезона, объяснил он в беседе с «Известиями».