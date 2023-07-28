Авиация МЧС сбросила почти 1200 т воды при тушении природных пожаров в Турции

Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тыс. т воды на очаги природных возгораний на турецкой территории.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

«Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тыс. т воды на очаги природных пожаров в Турции», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что только за сутки российские пожарные самолёты в районе городов Измир и Балыкесир сбросили 46 т огнетушащей жидкости на очаги природного пожара.

Подчёркивается, что самолёты-амфибии Бе-200ЧС МЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха, при этом забор воды происходил в сложных условиях — он происходил из маленького горного озера.

Ранее сообщалось, что в Турции эвакуировали людей из больницы из-за лесного пожара.