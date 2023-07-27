Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолёт
- РИА Новости
«Его Превосходительство президент Путин передал Его Превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолёт, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Зимбабвийский министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава ранее сообщил ТАСС, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных вертолётов российского производства.
Как позднее сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вертолёт был подарен президенту Зимбабве ещё в прошлом году.