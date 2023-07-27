Узнать больше

Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолёт

Короткая ссылка
Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолёт, сообщило Министерство информации африканской республики.
Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолёт
  • РИА Новости

«Его Превосходительство президент Путин передал Его Превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолёт, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Зимбабвийский министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава ранее сообщил ТАСС, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных вертолётов российского производства.

Как позднее сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вертолёт был подарен президенту Зимбабве ещё в прошлом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить