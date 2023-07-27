Узнать больше

Потомки лидеров Африки объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия»

Короткая ссылка
Потомки выдающихся африканских лидеров объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия» (ПФАН) при поддержке RT и Ruptly, такое заявление было сделано во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
Потомки лидеров Африки объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия»
  • РИА Новости

В работе форума антиколониального наследия будут участвовать потомки Нельсона Манделы (ЮАР), Гамаля Абделя Насера (Египет), Саморы Машела (Мозамбик), Джулиуса Ньерере (Танзания), Кеннета Каунда (Замбия), Оливера Тамбо (ЮАР) и Ахмеда Бен Беллы (Алжир).

ПФАН будет заниматься вопросами сохранения истории и культуры Африки.

Форум будет решать современные проблемы Африки и помогать социальному и суверенному экономическому развитию, а также объединению африканских народов.

RT и видеоагентство Ruptly предоставят свой опыт в области медиапроизводства и будут помогать в продвижении идей форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить