Потомки лидеров Африки объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия»
- РИА Новости
В работе форума антиколониального наследия будут участвовать потомки Нельсона Манделы (ЮАР), Гамаля Абделя Насера (Египет), Саморы Машела (Мозамбик), Джулиуса Ньерере (Танзания), Кеннета Каунда (Замбия), Оливера Тамбо (ЮАР) и Ахмеда Бен Беллы (Алжир).
ПФАН будет заниматься вопросами сохранения истории и культуры Африки.
Форум будет решать современные проблемы Африки и помогать социальному и суверенному экономическому развитию, а также объединению африканских народов.
RT и видеоагентство Ruptly предоставят свой опыт в области медиапроизводства и будут помогать в продвижении идей форума.