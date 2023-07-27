Потомки лидеров Африки объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия»

Потомки выдающихся африканских лидеров объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия» (ПФАН) при поддержке RT и Ruptly, такое заявление было сделано во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

РИА Новости