В «Роскосмосе» раскрыли перспективы сотрудничества России и Африки в космической сфере
- РИА Новости
«В африканских странах стоит очень остро вопрос мониторинга земной поверхности, в частности водных ресурсов, пожаров. Интерес к системе очень большой, тем более мы предлагаем им совместное сотрудничество вплоть до разработки спутников», — прокомментировал Борисов для телеканала «Звезда».
По его словам, Африка как динамично развивающийся материк интересуется всеми высокотехнологичными сферами, включая атомную промышленность и космос.
Ранее Борисов заявлял, что ряд стран Африки и Азии, включая Индию и Китай, заинтересованы в российских плазменных двигателях.