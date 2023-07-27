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В «Роскосмосе» раскрыли перспективы сотрудничества России и Африки в космической сфере

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что Африка проявляет большой интерес к системе глобального мониторинга Земли «Грифон». В свою очередь, Россия выразила готовность к сотрудничеству в этой отрасли.
В «Роскосмосе» раскрыли перспективы сотрудничества России и Африки в космической сфере
  • РИА Новости

«В африканских странах стоит очень остро вопрос мониторинга земной поверхности, в частности водных ресурсов, пожаров. Интерес к системе очень большой, тем более мы предлагаем им совместное сотрудничество вплоть до разработки спутников», — прокомментировал Борисов для телеканала «Звезда».

По его словам, Африка как динамично развивающийся материк интересуется всеми высокотехнологичными сферами, включая атомную промышленность и космос.

Ранее Борисов заявлял, что ряд стран Африки и Азии, включая Индию и Китай, заинтересованы в российских плазменных двигателях.

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