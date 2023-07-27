Министр обороны США встретился с руководством Папуа-Новой Гвинеи
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Об этом сообщает Associated Press.
Остин встретился с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе и обсудил реализацию соглашения о военном сотрудничестве, подписанного государственным секретарем США Энтони Блинкеном в мае в столице Порт-Морсби.
Подписание соглашения вызвало студенческие протесты из-за опасений милитаризации региона.
Согласно заявлению Остина, США «не стремятся к постоянному базированию» в Папуа-Новой Гвинее. Министр обороны также пообещал предоставить стране катер береговой охраны США.