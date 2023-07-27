Министр обороны США встретился с руководством Папуа-Новой Гвинеи

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с руководством Папуа-Новой Гвинеи, чтобы обсудить развитие военного потенциала тихоокеанского островного государства и укрепление связей в сфере безопасности.

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Об этом сообщает Associated Press. Остин встретился с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе и обсудил реализацию соглашения о военном сотрудничестве, подписанного государственным секретарем США Энтони Блинкеном в мае в столице Порт-Морсби. Подписание соглашения вызвало студенческие протесты из-за опасений милитаризации региона. Согласно заявлению Остина, США «не стремятся к постоянному базированию» в Папуа-Новой Гвинее. Министр обороны также пообещал предоставить стране катер береговой охраны США.