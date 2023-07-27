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Минэнерго России считает недооценённой нынешнюю цену на нефть

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Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил в интервью ТАСС, что текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, нефть в настоящий момент недооценена.

«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена», — сказал министр.

Он отметил, что сегодняшний уровень цен напрямую не соответствует «балансу спроса и предложения на рынке».

По словам Шульгинова, уровень цен во многом зависит от спекулятивных факторов.

При этом российский министр добавил, что российская нефть конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен.

Ранее МВФ повысил прогноз цены на нефть в 2023 году до $76 за баррель.

В начале недели стоимость нефти марки Brent превысила $82 за баррель впервые с конца апреля.

Также сообщалось, что «Газпром нефть» впервые заправила судно биотопливом на основе фритюрного масла.

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