В Госдепе признали, что США не видят предпосылок для краха российской экономики

США не видят предпосылок для краха российской экономики на фоне проведения Россией спецоперации на Украине, сообщил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

Также заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

«В начале [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира... Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — цитирует его ТАСС.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что западные страны намерены наращивать санкционное давление на военно-промышленный комплекс России.