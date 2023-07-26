В Госдепе признали, что США не видят предпосылок для краха российской экономики
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Также заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.
«В начале [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира... Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — цитирует его ТАСС.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что западные страны намерены наращивать санкционное давление на военно-промышленный комплекс России.