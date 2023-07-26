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В Госдепе признали, что США не видят предпосылок для краха российской экономики

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США не видят предпосылок для краха российской экономики на фоне проведения Россией спецоперации на Украине, сообщил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.
В Госдепе признали, что США не видят предпосылок для краха российской экономики
  • © AP Photo / J. Scott Applewhite

Также заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

«В начале [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира... Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — цитирует его ТАСС.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что западные страны намерены наращивать санкционное давление на военно-промышленный комплекс России.

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