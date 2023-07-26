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Генеральный секретарь ООН осудил попытку захвата власти в Нигере

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку захвата власти в Нигере.
Генеральный секретарь ООН осудил попытку захвата власти в Нигере
  • AP
  • © Odelyn Joseph

Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он осуждает самым решительным образом любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере», — сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что президент Нигера Мохамед Базум отказался подписывать документ об отставке под давлением мятежников из президентской гвардии.

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