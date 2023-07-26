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Полянский: Россия призывает выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в Совбезе ООН призвала международное сообщество выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, помещённого Киевом под стражу.
Полянский: Россия призывает выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он сказал во время выступления на заседании Совбеза ООН.

«Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла», — отметил Полянский.

15 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия требует немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой помочь наместнику Киево-Печерской лавры.

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