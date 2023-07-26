Полянский: Россия призывает выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры
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Об этом он сказал во время выступления на заседании Совбеза ООН.
«Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла», — отметил Полянский.
15 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия требует немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой помочь наместнику Киево-Печерской лавры.