Белый дом: агрессивность собаки Байденов объясняется стрессовой обстановкой в резиденции
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом.
«Вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — отметила Жан-Пьер.
Она добавила, что к каждому такому инциденту подходят как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте».
Как ранее сообщила газета New York Post, президент США Джо Байден в ходе выступления в 1991 году заявил, что не доживёт до 2020 года.
Он также в шутку заявил, что является искусственным интеллектом (ИИ).