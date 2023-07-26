Белый дом: агрессивность собаки Байденов объясняется стрессовой обстановкой в резиденции

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что агрессивность собаки президентской четы Байденов связана со стрессовой обстановкой в резиденции лидеров США.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом.

«Вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что к каждому такому инциденту подходят как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте».

Как ранее сообщила газета New York Post, президент США Джо Байден в ходе выступления в 1991 году заявил, что не доживёт до 2020 года.

Он также в шутку заявил, что является искусственным интеллектом (ИИ).