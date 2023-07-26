Дочка экс-президента АНК Тамбо заявила о большом объёме глупостей в нынешних соцсетях

Дочка экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо рассказала в интервью RT, что в настоящий момент в социальных сетях слишком много глупостей.

По её словам, у неё самой нет сейчас никаких аккаунтов в соцсетях.

«Нет, я там быть не могу. В социальных сетях, на мой взгляд, слишком уж много глупостей, и мне это совершенно не интересно. Мне, может, не стоит этого говорить, но я правда этим не интересуюсь», — рассказала она.

Тамбо отметила, что готова к общению с молодёжью на разных площадках, но социальные сети всё же не её путь в этом плане.

«Если речь о таких площадках, как Facebook*, TikTok и так далее, то нет, это не для меня. Совершенно не для меня. Всё это наверняка очень удобно, но при этом я вижу и много очень негативных вещей, которые сказываются на нашей молодёжи. И определённую информацию, которую они получают в некоторых этих соцсетях, я бы совершенно не назвала полезной», — добавила она.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.



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