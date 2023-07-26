Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о богатстве своей страны

Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT о богатстве своей страны.

«На самом деле мы довольно-таки богатая страна. Сейчас дилемма заключается в том, чтобы убедиться, что эти ресурсы действительно используются на благо нашего народа», — поделилась она.

Вместе с этим Машел подчеркнула, что Мозамбику необходимо развивать взаимосвязи с другими государствами, это принесёт пользу как её стране, так и другим.

«Думаю, именно поэтому мне всё больше и больше хочется возвращаться к вопросу о взаимозависимости и о том, как обеспечить развитие наших стран как единого целого», — подчеркнула она.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.