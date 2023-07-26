Дочь президента Мозамбика Жозина Машел: БРИКС может привнести баланс в мировую политику

Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT о способности БРИКС привнести баланс в международную политику.

«Считаю, что в этом и заключается важность и актуальность БРИКС — в том, чтобы попытаться привнести какой-то баланс в международную политику, а также в финансовую систему. Так, чтобы были страны, которые в состоянии сказать: «Мы производим намного больше того-то и того-то...» И при этом мы должны иметь возможность сказать... мы должны быть способны диктовать, как это используется», — заявила она.

По её словам, объединение позволит вести дискуссию с другими странами с лучших позиций.

«Мы должны иметь возможность вести дискуссию с мировыми державами один на один и говорить: «Послушайте, если вам нужен наш литий — приходите и получите его по справедливой цене. Но вам не удастся поработить наш народ, чтобы его получить», — добавила она.

Ранее сообщалось, что свыше 20 государств официально подали заявки на вступление в ряды БРИКС.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.