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Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о разграблении Африки

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Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT, что Африка была разграблена колонизаторами и теперь иностранные государства пытаются делать то же самое, но другими методами.
Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о разграблении Африки
  • RT

«Когда речь идёт о присутствии всех этих иностранных сил, в действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Это литий, это нефть, газ, кобальт... Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме. Причина, собственно, несильно отличается от той, которая была у них в 1920-м. Процесс колонизации [тогда] был ориентирован практически на то же самое, но метод сейчас иной», — заявила она.

Она отметила, что этому нужно противостоять, вкладываясь в народ и в объединение Глобального Юга.

«И нас это заставляет не взять в руки оружие, но, учитывая всё, чему мы научились у наших лидеров, и если говорить об уровне образования, вкладываться в наш народ», — подчеркнула Машел. 

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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