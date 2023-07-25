В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввёл режим чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети пресс-службы администрации главы государства.

«Президент республики Гильермо Лассо ввёл чрезвычайное положение в связи с серьёзными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что режим ЧП вводится сроком на 60 дней. Указ позволяет привлекать дополнительные силы, в том числе военных, для обеспечения порядка.

Как указывает агентство, 23 июля в ряде тюрем Эквадора начались бунты. Так, например, в пенитенциарном центре в городе Гуаякиль в результате столкновений погибли шесть человек. При этом ещё в пяти тюрьмах заключённые взяли в заложники около 90 охранников.