Внучка Нельсона Манделы заявила о важности создания гражданского общества

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила в эксклюзивном интервью RT о важности создания гражданского общества.

«Африка богата не только минеральными ресурсами. Она богата пахотной землёй, у нас крупнейшее молодое население, но его нужды не в фокусе внимания. Что останавливает нас, так это лидеры, которых мы выбрали. Есть такое выражение, что народ заслуживает того руководителя, которого выбирает. И вместо того чтобы выбирать, основываясь на риторике и обещаниях что-то сделать по их вступлении должность, нам нужно уметь выбирать лидеров, демонстрирующих ту же систему ценностей, что и у нас с вами. Если выбирать только по словам, мы как народ уйдём не туда. Мы можем иметь всё то, о чём вы говорите, лишь при хорошем руководстве», — сказала она.

По её словам, важный элемент, которого не хватает в Африке, — это сильное гражданское общество.

«Ведь организации гражданского общества становятся авангардом народа. Если полагаться только на действия политиков во благо подавляющего большинства населения, до цели мы всегда будем недотягивать. Нам нужно сильное гражданское общество, которое будет подлинным авангардом народа. Если молодёжь, о которой мы говорим, будет в состоянии сформировать сильное гражданское общество, чтобы продвигать цели народа и призывать лидеров к ответу… Ведь этого мы не делаем. Мы выбираем лидеров, но никогда с них не спрашиваем», — заявила Ндилека Мандела.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.